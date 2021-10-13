В Воронежской области разыскивают 363 пропавших без вести людей

За девять месяцев 2021 года из 3038 пропавших без вести в Воронежской области удалось найти 2863. Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги надзора за работой правоохранительных органов по розыску пропавших людей за девять месяцев 2021 года.

За этот период в органах внутренних дел зарегистрированы 3038 заявлений об исчезновении людей. 2863 из них удалось найти. Сотрудники Следственного комитета возбудили 17 уголовных дел по статье «Убийство», связанных с пропажей людей в Воронежской области. В четырех случаях их прекратили, так как пропавших нашли. По остальным делам продолжается следствие.

По итогам 9 месяцев 2021 года с учетом прошлых лет не разысканы 363 человека. Наибольшее их число – в четырех районах Воронежа Левобережном и Коминтерновском ((по 27), Железнодорожном (26), Советском (19). Среди районов области в этой печальной статистике лидируют Лискинский (18), Россошанский и Новохоперский (по 15), Семилукский и Новоусманский (по 14).