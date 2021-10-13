В Воронеже уволившаяся сотрудница ночью обокрала павильон, в котором раньше работала

В Воронеже задержали воровку, обчистившую павильон в торговом центре на Московском проспекте. Предприниматель сообщил, что из торговой точки в ночное время похитили 24 электронных испарителя на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к совершению кражи может быть причастна бывшая сотрудница торговой точки. Когда 21-летнюю девушку задержали, она призналась, что при увольнении не вернула работодателю ключ от павильона, в нерабочее время проникла в помещение и забрала испарители, которые собиралась продать.

За кражу ей грозит до пяти лет заключения.