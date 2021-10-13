Воронежец пожаловался на бетонную детскую горку в парке «Алые паруса»

Эту детскую горку еще надо доделать. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В паблике «Мой и твой Воронеж» анонимный пользователь пожаловался на нынешнее состояние парка «Алые паруса» (в нем продолжается реконструкция, но при этом гуляют горожане и гости города с детьми). В частности, он сообщили, что сломаны плохо закрепленные бизиборды (развивающие доски для ребятишек). А в основании горки для малышей лежит голый бетон. Поэтому лазить и скатываться по ней очень опасно.

В мэрии дали свою версию ситуации в «Алых парусах»:

- Как сообщили в городском управлении экологии, бетонных горок там нет, там будет резиновая (сейчас территория обнесена сигнальной лентой). Крепления, по мнению специалистов экспертной компании по детскому оборудованию, которые туда выезжали 13 октября, соответствуют ГОСТАм и требованиям к детскому игровому и спортивному оборудованию.

В управлении информации городской администрации добавили, что сигнальную ленту периодически обрывают и тогда кажется, что доступ к горке разрешен. На самом деле там ждут, пока бетонное основание затвердеет, чтобы положить на него мягкое и безопасное резиновое покрытие. Пока же кататься на этой горке детям, действительно, нельзя.