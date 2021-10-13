В Воронеже сетевому магазину запретили разгружать продукты во дворе жилого дома

Грузчикам, видимо, придется забирать товары в другом месте. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жильцы дома № 6 по Московскому проспекту пожаловались в Роспотребнадзор на сильный шум, который создают машины, подъезжающие к местному «Центрторгу» и разгружающие товар. Санитарные врачи провели выездную проверку и убедились, что такие работы во дворе жилого дома явно мешают комфортно отдыхать людям. Тем самым были нарушены несколько законов, по которым положена административная ответственность.

Собранные в ходе проверки материалы направили в Коминтерновский районный суд. 6 октября там вынесли приговор: приостановить разгрузочные работы в магазине на 11 суток. Либо до того времени, пока обнаруженные нарушения не устранят.