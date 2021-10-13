Воронежский концертный зал рассказал о переносах мероприятий из-за новых коронавирусных ограничений

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за новых ограничений в связи с взрывным приростом коронавирусных больных работа концертных площадок Воронежа приостановлена по 22 октября включительно. В связи с чем Воронежский концертный зал озвучил даты переноса представлений, которые планировались в течение периода ограничений.

Концерт Марины Девятовой с 10 октября перенесли на 1 февраля 2022 года.

Концерт Хора Валаамского монастыря перенесен с 16 октября на 13 февраля 2022 года

Спектакль «Эмигранты: перенесли с 20 октября на 20 декабря 2021 года.

Спектакль «Маленькие комедии» перенесен с 13 октября на февраль 2022 года (дата уточняется).

Будут перенесены, но пока неизвестны новые даты:

- концерт «К 200-летию со дня рождения Анри Вьетана» в рамках абонемента № 2 "Классика и не только" (планировался 12 октября),

- Stand up Андрея Бебуришвили "Эпоха осуждения" (планировался 14 октября)

- концерт Сергея Волчкова (перенесен 17 октября).

- концерт «Сурганова и оркестр» (планировался 21 октября).

- концерт группы «Крематорий» (планировался 22 октября).

А творческий вечер Игоря Губармана, планировавшийся 19 октября, отменили.