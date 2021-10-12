Сотрудник воронежского банка за 40 тысяч взялся помочь обналичить два миллиона

Прокуратура в Левобережном районе утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 31-летнего заместителя руководителя дополнительного офиса одного из крупных банков. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки.

Следствие выяснило, что руководитель коммерческой организации попросил сотрудника банка помочь обналичить почти два миллиона рублей. Банкир согласился, но оценил свои услуги в 40 тысяч рублей. За эти деньги мужчина поручил подчиненной совершить расходную операцию на указанную сумму и выдать представителю организации наличные.

Уголовное дело ушло в Левобережный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.