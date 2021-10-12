В Воронеже краном доставали из ямы коня

Фото предоставлено управлением ГО и ЧС Воронежа

Неожиданный вызов поступил в 8.10 на пульт воронежской службы спасения. Житель микрорайона Малышево сообщил, что на одном из частных подворий в яму для хозяйственных нужд провалился конь по кличке Максим.

- Чтобы вызволить животное из западни, пришлось задействовать расчет из пяти спасателей поисково-спасательного отряда города Воронежа, так же на вызов выехала кинолог нашей службы, ветеринар по образованию, - рассказали в управлении ГО и ЧС города.

Фото предоставлено управлением ГО и ЧС Воронежа

А хозяину коня пришлось вызвать подъемный кран. Спасатели рассказали, что им иногда приходится доставать людей, упавших в ямы или подвалы. В этом случае используют специальные лебедки, к которым можно прикрепить носилки, если человек получил серьезные повреждения при падении. Не впервой доставать из ям и мелких животных, вроде собак или кошек. Но такая операция проводилась впервые!

Все прошло удачно. Конь получил ссадины, раны обработали. Сейчас с животным все в порядке.