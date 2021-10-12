В Воронеже завершается озеленение Литературного бульвара

Фото с сайта мэрии Воронежа

На Литературном бульваре Воронежа завершается высадка растений и монтаж системы полива. Место отдыха напротив главного корпуса ВГУ уже украсили молодые клены остролистные, а также десятки кустов спиреи и гортензии, которые зацветут уже будущим летом.

В городском управлении экологии заверили, что тщательно контролируют все этапы работ, в том числе и по прокладке кабелей вблизи старых деревьев.

- При прокладке сетей все земляные работы проводились аккуратно, вручную обходили каждый корень, - говорят чиновники.

В прошлом году силами управы Центрального района на бульваре замостили дорожки и смонтировали систему освещения. А в этом сезоне осталось засеять газоны травой, устойчивой к перепадам температур. Это обещают сделать до конца октября.