Воронежцы смогут поболеть за «Факел» в Астрахани

Во время всего пребывания на стадионе зрители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы). Фото с сайта Факела.

17 октября воронежский «Факел» проведет матч ФНЛ в Астрахани с местным «Волгарем».

Согласно постановлению Правительства Астраханской области №335-П, на стадион будут допускать только при наличии любого из четырех документов:

- сертификата о вакцинации (на бумажном или электронном носителе);

- документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против COVID-19;

- документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 (сделанного не ранее чем за три дня до посещения мероприятия);

- документа, подтверждающего перенесенное заболевание COVID-19 (не более шести месяцев до посещения мероприятия).

Во время всего пребывания на стадионе зрители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы). Зрители с повышенной температурой тела (37 градусов и выше) на стадион допущены не будут.