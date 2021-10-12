Воронежский оперштаб сообщил о темпах вакцинации от коронавируса

Суточная смертность установила очередной рекорд Фото: из архива «КП»

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 12 октября в области зарегистрировали 649 новых случаев заболевания, всего с начала эпидемии зарегистрировано 140 605 больных.

Выздоровели 114 840 жителей региона, в том числе за минувшие сутки 308 человек.

На утро 12 октября в регионе зарегистрировано рекордное число летальных случаев – 51 человек не смог справиться с болезнью. Всего с начала эпидемии ковид унес жизни 6 197 пациентов.

На утро 12 октября прививку от ковида сделали 761 749 жителей, в том числе двукратно — 717 444 человек.

Только за одни сутки проведено 8 967 инъекций. 3 473 человек получили первую дозу прививки, а 5 494 человек — вторую.

Ревакцинацинировались 51 916 воронежцев.