Воронежский оперштаб сообщил о темпах вакцинации от коронавируса

Суточная смертность установила очередной рекорд
Фото: из архива «КП»
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 12 октября в области зарегистрировали 649 новых случаев заболевания, всего с начала эпидемии зарегистрировано 140 605 больных.
Выздоровели 114 840 жителей региона, в том числе за минувшие сутки 308 человек.
На утро 12 октября в регионе зарегистрировано рекордное число летальных случаев – 51 человек не смог справиться с болезнью. Всего с начала эпидемии ковид унес жизни 6 197 пациентов.
На утро 12 октября прививку от ковида сделали 761 749 жителей, в том числе двукратно — 717 444 человек.
Только за одни сутки проведено 8 967 инъекций. 3 473 человек получили первую дозу прививки, а 5 494 человек — вторую.
Ревакцинацинировались 51 916 воронежцев.