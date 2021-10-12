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Происшествия12 октября 2021 10:10

В Воронежской области в ДТП пострадала 11-летняя велосипедистка

Она выехала на проезжую часть, где столкнулась с автомобилем
Алексей СЕРГУНИН
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Несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в 08:05 у дома № 21 по ул. Первомайской поселка Начало Россошанского района произошло ДТП с участием 11-летней девочки.

По предварительным данным, она ехала на велосипеде «Стелс-600» по тротуару, и при выезде на проезжую часть не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем ВАЗ-211440 под управлением 28-летнего местного жителя.

В результате несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.