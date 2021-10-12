В Воронежской области в ДТП пострадала 11-летняя велосипедистка

Несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в 08:05 у дома № 21 по ул. Первомайской поселка Начало Россошанского района произошло ДТП с участием 11-летней девочки.

По предварительным данным, она ехала на велосипеде «Стелс-600» по тротуару, и при выезде на проезжую часть не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем ВАЗ-211440 под управлением 28-летнего местного жителя.

В результате несовершеннолетняя с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.