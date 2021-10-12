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Происшествия12 октября 2021 9:34

В Воронежской области мужчина до смерти избил незнакомца

Теперь ему предстоит провести семь лет в колонии строгого режима
Алексей СЕРГУНИН
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Мужчина скрылся с места преступления, а потерпевший в результате полученных телесных повреждений скончался.

Мужчина скрылся с места преступления, а потерпевший в результате полученных телесных повреждений скончался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний житель Бутурлиновки проведет ближайшие семь лет в колонии строго режима. Такое решение принял районный суд.

Вечером 28 сентября 2019 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый повздорил с ранее незнакомым мужчиной. Во время ссоры он нанес оппоненту множественные удары ногами и неустановленным тупым предметом, используя его в качестве оружия.

После этого мужчина скрылся с места преступления, а потерпевший в результате полученных телесных повреждений скончался.

- Приговор суда не вступил в законную силу, и может быть обжалован, - сообщает пресс-служба Бутурлиновского районного суда.