Клены на проспекте Революции в Воронеже начнут высаживать после 22 октября

Фото – мэрия Воронежа

В мэрии Воронежа рассказали о планах по высадке деревьев на главной улице города – проспекте Революции. Остролистные клены в скором времени появятся на нечетной стороне. Их начнут высаживать после 22 октября, сообщили в горадминистрации.

11 октября экологи, строители и представители подрядных организаций по этому поводу провели выездное совещание. На месте специалисты оценили условия будущей высадки деревьев и спланировали работы по уходу за насаждениями на несколько лет вперед.

Всего на нечетной стороне проспекта Революции этой осенью планируют высадить 125 остролистных кленов. Работы изначально проектировали, учитывая размещение инженерных сетей, опор освещения и колодцев кабельной канализации. Также проектировщики подумали об отрезках, предусмотренных для движения велосипедистов.

Липы, которые ранее украшали проспект Революции, в июне 2021 года перенесли на Московский проспект и разместили рядом с памятником Славы. Как утверждают специалисты, этим деревьям комфортнее расти в парках и скверах. А вот клены более устойчивы к агрессивной городской среде.

На участках проспекта, где посадка деревьев невозможна по объективным причинам, проект предполагает контейнерное озеленение. Также запланировано дополнительное озеленение прилегающих территорий – их украсят деревья различных пород.

Также при реконструкции удалось сохранить одно дерево, которое привлекло внимание неравнодушных горожан – каштан возле Петровского сквера.