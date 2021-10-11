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Происшествия11 октября 2021 10:30

В Воронеже «Лада» сбила электросамокат: ранены мужчины и 8-летняя девочка

ДТП случилось в Советском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Электросамокат угодил под колесо машины.

Электросамокат угодил под колесо машины.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 10 октября, в 10.30 в Советском районе у дома № 29 на улице Пирогова случилась авария.

- 24-летний водитель «Лады-Гранты», ехавший со стороны улицы Бахметьева в направлении Крымской, сбил электросамокат, двигавшийся впереди. Он угодил под колесо легковой машины. 37-летний водитель электросамоката и 8-летняя девочка, находившаяся рядом с ним, получили травмы. Их отвезли в больницу, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Дорога после ДТП.

Дорога после ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.