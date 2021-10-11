В Воронежской области на предстоящей рабочей неделе может потеплеть до 20 градусов

Погода пока будет благоприятна для прогулок на природе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Оказалось, что она будет достаточно теплой. 13 октября, к примеру, в некоторых местах Воронежской области столбики термометров могут подняться даже до 20 градусов.

- Сейчас понемногу от нас уходит антициклон с холодными ночами и теплыми днями. Его сменит череда циклонов с запада. Они принесут с собой небольшие дожди, но достаточно теплую погоду, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Будут дуть сначала юго-восточный, потом юго-западный ветры. Именно они принесут теплые воздушные массы, которые выровняют погоду ночью и днем. В середине недели в темное время суток температура будет уже не около нуля, а в районе 10 градусов. А днем столбик термометра поднимется до +15…+16, в некоторых места области даже есть вероятность, что и до 20. Такая погода продлится всю неделю. А на следующей, скорее всего, придет новый антициклон. И снова будут холодные ночи и теплые за счет солнца дни.

В Воронеже в ночь на вторник, 12 октября, будет облачно при +3 градусах. Днем вместо восточного ветра подует юго-восточный. Солнца не будет. Но потеплеет до +15.

В среду, 13 октября, ночью пойдет небольшой дождь при +9 градусах. Днем он не прекратится. Но столбик термометра поднимется уже до +16.

В ночь на четверг, 14 октября, дождь прекратится. Температура будет в районе +11 градусов. Днем снова пойдет небольшой дождь при +14.

В пятницу, 15 октября, ночью будет облачно и похолодает до +5. Днем солнце будет выглядывать из-за туч. Но будет достаточно холодно – всего +10.