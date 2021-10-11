В Воронеже водитель «Лады» сбил насмерть пешехода, ранена 17-летняя девушка

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 10 октября, в 21.20 страшная авария случилась в Левобережном районе у дома 31/3 по улице Циолковского.

20-летний водитель ВАЗ-211440, ехавший по переулку Отличников со стороны Волгоградской в направлении улицы Ползунова, сбил пешехода. Мужчина шел по дороге недалеко от «зебры». Личность погибшего пока не установили. В аварии также серьезно пострадала 17-летняя пассажирка «Лады». Девушка получила тяжелые травмы, ее отвезли в больницу.

- Всего в Воронежской области 10 октября случилось 99 ДТП, из них 67- в Воронеже, 22 – на дорогах в районах, 10 – на федеральных трассах. В 11 авариях два человека погибли, 18 получили травмы. Задержаны и оштрафованы 25 пьяных водителей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.