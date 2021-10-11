Воронежцам вручат подарки за лучшие фотоколлажи

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В Воронеже стартовал второй городской онлайн-конкурс творческих работ «Большое путешествие». Участникам необходимо создать работу в технике фотомонтажа – себя на фоне любимой мировой достопримечательности.

Организаторы ждут фотоколлажи до 18 октября. Участие в конкурсе бесплатное.

Топ-10 работ определит народное голосование. Победителей из десятки лучших уже выберет жюри. Также вручат «Приз зрительских симпатий».

Конкурс проходит в формате онлайн в официальной группе Централизованной клубной системы https://vk.com/cks_vrn.