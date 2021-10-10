Под Воронежем на лесной дороге разбилась компания молодых людей

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В начале первого ночи 9 октября на дороге «поселок Сомово – поселок Маклок» на територии Новоусманского района в ДТП разбилась компания молодых людей на автомобиле «Фольксваген Тигуан». По предварительной информации, машина двигалась со стороны поселка Маклок. Водитель не учел погодные условия, машина потеряла управление и налетела на дерево. Скорость иномарки была приличной – от удара ее согнуло вокруг ствола.

В результате аварии пострадали водитель (на вид ему 20-25 лет, его личность сейчас устанавливается) и три пассажира: 19 и 24-летний юноши и 17-летняя девушка. Они госпитализированы. Четвертая пассажирка «Фольксвагена», 31-летняя женщина, получила смертельные травмы и погибла на месте аварии.

Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП проводится, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.