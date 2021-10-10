От укусов клещей пострадали больше двух тысяч жителей Воронежской области

Клещи сохраняют активность до морозов Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области сообщило, что на 8 октября за медицинской помощью обратились 2105 жителей, пострадавших от укусов клещей. Однако эти впечатляющие цифры – в пределах среднестатистических, говорят эпидемиологи. Например, к этому же времени год назад пострадавших было на 1,5% больше - 2137 человек, а в 2019 году – наоборот, на 27,8% меньше.

Врачи напоминают, что клещи сохраняют активность и могут атаковать человека до наступления морозов. Поэтому, отправляясь в лес, не забывайте надевать закрывающую ноги и руки одежду, а также пользуйтесь репеллентами от кровопийц.