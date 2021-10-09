В пригороде Воронежа поезд сбил женщину

. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Утром 9 октября в пригороде Воронежа произошел смертельный случай на железной дороге. На переезде станции «Графская» в микрорайоне Краснолесный поезд сбил человека. Об этом в редакцию сообщили читатели. По данным очевидцев, жертвой стала пожилая женщина.

- В 9.00 электропоезд "Усмань-Воронеж" смертельно травмировал женщину, которая переходила железнодорожные пути по настилу на запрещающий сигнал. Пенсионерка, видимо, в силу возраста не слышала гудок поезда, сейчас устанавливаются все причины происшествия, на месте работают сотрудники транспортной полиции и следователи, - сообщили "Комсомолке" в линейном управлении МВД на транспорте Воронежской области.