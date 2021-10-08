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Общество8 октября 2021 19:00

В Воронеже на две недели запретили концерты, ярмарки и непродовольственные рынки

Видимо, после 22 октября примут решение, давать ли дальше работать артистам и торговцам или нет
Юрий КОЗЛОВ
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Скоро кресла в концертных залах снова опустеют.

Скоро кресла в концертных залах снова опустеют.

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 9 по 22 октября в Воронежской области временно останавливают работу концертных площадок, ярмарок и рынков по розничной продаже непродовольственными товарами. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба по борьбе с «ковидом».

После двух недель простоя всех этих организаций, видимо, в зависимости от эпидемиологической ситуации примут решение, давать ли вновь «зеленый свет» на их деятельность или пока нет.

Напомним, год назад уже были схожие ограничительные меры. Теперь же после того, как число заразившихся каждые сутки больше 600 человек, а 7 октября умерли от «ковида» 42 человека (рекорд за все время пандемии), их решили вернуть.