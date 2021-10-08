В Воронежской области с 11 октября пенсионеров 65 лет и старше вновь отправят на самоизоляцию

С 11 октября жителям Воронежской области 65 лет и старше снова можно будет выходить из дома только в экстренных случаях. Фото: Андрей АБРАМОВ

С понедельника, 11 октября, по решению областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вновь ввели режим самоизоляции для жителей Воронежской области 65 лет и старше. То есть, они должны сидеть дома. Ограничение не касается пожилых воронежцев, прошедших вакцинацию от ковида или переболевших им в течение полугода (отсчет с даты выздоровления). Также можно покидать квартиру или дом в еще нескольких ситуациях:

– обращения за экстренной (неотложной) медпомощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью;

– походы в магазины за продуктами, выгул домашних животных и выбрасывание мусора – в 100 метрах от дома;

– дорога до работы, если речь идет о работниках организаций, сотрудниках органов власти, соцработниках, медиках, педагогах, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. При себе необходимо иметь справку, и (или) служебное удостоверение, выданное работодателем;

– помощь нуждающимся в постороннем уходе;

– посещения судов, иных правоохранительных органов, адвокатов, нотариусов;

– необходимость пойти в медицинские, аптечные и ветеринарные организации.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов госвласти, местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также работникам здравоохранения, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и соцзащиты населения. Также самоизоляция может быть не распространена на граждан, определенным специальным решением регионального оперштаба.

Напомним, ранее обязательную самоизоляцию для пожилых людей в Воронежской области вводили в ноябре 2020 года (до этого некоторое время она была рекомендательной), отменили ее в марте 2021-го.