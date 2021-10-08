В центре Воронежа столкнулись четыре машины: ранен один из водителей

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 7 октября, в Центральном районе у дома № 45 по улице Степана Разина случилась крупная авария.

53-летний пьяный водитель «Фольксваген Джетта» ехал от проспекта Революции в сторону Чернавского моста. Он не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. Там он врезался сразу в три авто: Киа Рио», которым рулили 31-летний водитель, и в два «Хендая Солярис», которыми управляли 45-летний и 24-летний мужчины. Самый молодой участник аварии в итоге попал в больницу.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.