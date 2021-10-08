В Воронеже иномарка влетела в стоящие после ДТП машины: один из водителей ранен

Фото регионального главка

Сегодня, 8 октября, в аварии с участием трех автомобилей на улице Героев Сибиряков в Воронеже пострадал один из водителей. 24-летний парень попал в больницу. Об этом рассказали в региональном главке.

По предварительным данным, сначала на дороге столкнулись «Фольксфаген», под управлением 23-летнего местного жителя, и «ЛадаПриора». Пока водители оценивали после ДТП ущерб, в отечественное авто врезался «Ниссан Альмера». Сидящий за рулем иномарки 33-летний мужчина не учел дорожную обстановку, поэтому не справился с управлением.

В результате «Лада Приора» повторно «стукнула» «Фольксфаген» и наехала на своего 24-летнего владельца.

По факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.