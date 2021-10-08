Губернатор Воронежской области пообещал строгую ответственность за перебои с кислородом в больницах

В Воронежскую область поставят еще 200 мобильных кислородных концентраторов для ковидных коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На своей странице в соцсети губернатор Воронежской области Александр Гусев подробно высказался по поводу обеспечения кислородом больниц.

Глава региона сообщил, что поручил своему заместителю Сергею Честикину проконтролировать, чтобы в кратчайшие сроки крупные кислородные концентраторы были сняты со строящегося в центре Воронежа онкоцентра и направлены в больницы. Конкретно, в «Электронику» и 1-ю областную. Александр Гусев сообщил, что строители уже приступают там к возведению фундаментов. К концу следующей недели концентраторы подадут первый кислород на койки, на эти цели выделят 40 млн рублей.

Кроме того, Александр Гусев сообщил, что в результате переговоров с Минпромторгом Воронежской области выделят еще 200 дополнительных мобильных концентраторов. Другой заместитель главы региона Артем Верховцев проконтролирует их доставку и монтаж в медучреждениях. Таким образом, по словам губернатора, врачи Воронежской области вскоре будут располагать почти 600 мобильными концентраторами.

- За все, что касается кислорода для воронежских ковидных пациентов, спрошу лично, строго и без малейшей возможности подчиненных для отговорок. Никаких «это не получилось» мной не принимается, - отметил Александр Гусев.