Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 10:40

В Воронеже в столкновении двух иномарок пострадали пять человек

Полиция проводит проверку
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото - региональный главк

Фото - региональный главк

Авария произошла 7 октября вечером в микрорайоне Сомово. Как рассказали в региональном главке, примерно в 19:00 у дома № 216 по Дачному проспекту 49-летний водитель на автомобиле Nissan X-Trail, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Ford Focus под управлением 41-летнего мужчины. В аварии с двумя иномарками пострадали оба водителя, а также пассажиры Nissan: мужчина 33 лет и женщины 62 и 64 лет. Их госпитализировали.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.