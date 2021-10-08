В Воронеже в столкновении двух иномарок пострадали пять человек

Фото - региональный главк

Авария произошла 7 октября вечером в микрорайоне Сомово. Как рассказали в региональном главке, примерно в 19:00 у дома № 216 по Дачному проспекту 49-летний водитель на автомобиле Nissan X-Trail, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Ford Focus под управлением 41-летнего мужчины. В аварии с двумя иномарками пострадали оба водителя, а также пассажиры Nissan: мужчина 33 лет и женщины 62 и 64 лет. Их госпитализировали.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.