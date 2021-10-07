В Воронежской области внезапно умер врач "скорой"

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В Борисоглебске скоропостижно скончался врач отделения скорой медицинской помощи. О внезапной смерти Александра Григорьева сообщили в Борисглебской райбольнице.

- Буквально накануне с ним общались, он сдал дежурство, шутил, помахал, улыбаясь, рукой, и на велосипеде отправился домой. Когда пришло сообщение о смерти и «скорая» буквально «прилетела» к своему врачу, сделать ничего уже было нельзя. Эта смерть стала для всех потрясением, - отметили коллеги. - Александр Александрович был врачом по призванию и сочетал в себе высокие нравственные качества - порядочность, сердечность, благородство души. Он был добрым, трудолюбивым, безотказным, готовым прийти на помощь в любую минуту. Тяжело смириться с этой утратой.

Александр Григорьев окончил Борисоглебское медицинское училище, Воронежский мединститут имени Бурденко, параллельно с учебой работая фельдшером отделения «реанимация» Воронежской областной клинической больницы. В 1996-м вернулся в Борисоглебск и работал врачом выездной бригады отделения «скорой помощи» до своего последнего дня.