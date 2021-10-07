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Происшествия7 октября 2021 14:23

У жительницы Липецка украли в воронежском магазине клатч с деньгами

Теперь местной 43-летней воровке грозит тюремный срок
Алексей СЕРГУНИН
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Сотрудники полиции убедительно просят воронежцев не оставлять свое имущество без присмотра.

Сотрудники полиции убедительно просят воронежцев не оставлять свое имущество без присмотра.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

39-летняя жительница Липецка сообщила в одно из воронежских отделений полиции, что у нее пропал клатч с деньгами.

Гостья нашего города совершала покупки в одном из сетевых магазинов одежды, расположенном на улице Кольцовская. Передав сумку мужу, потерпевшая изучала представленный в магазине товар. Мужчина, в свою очередь, положил клатч на прилавок и отошел к супруге. Вернувшись, они обнаружили, что сумка с деньгами похищена. Ущерб составил свыше 40 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив возможных очевидцев происшествия, сотрудники полиции установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Задержанная дала признательные показания и пояснила, что увидела на прилавке магазина клатч, в котором находились деньги, и решила похитить оставленное без присмотра имущество.

При обыске сотрудники полиции изъяли похищенное имущество.

- Теперь в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» женщине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции убедительно просят воронежцев не оставлять свое имущество без присмотра, а также исключить доступ посторонних лиц к личным вещам, электронным средствам платежа и мобильным телефонам. Кроме того, важно не акцентировать внимание посторонних на местонахождение ваших денежных средств и другого ценного имущества.