Воронежцам споет хор Валаамского монастыря

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16 октября в столицу Черноземья приедет хор Валаамского монастыря. Творческий коллектив выступит в Воронежском концертном зале с новой концертной программой «Мелодии русской души». Начнется представление с духовных стихов и баллад, а продолжат концерт лучшие образцы русского песенного жанра, ведь церковное искусство навеки переплетено с народным творчеством. В программе и казачьи песни, и романсы на стихи Есенина и Лермонтова с их неподдельной глубиной, а также песни советских лет на музыку Пахмутовой, Зацепина и других композиторов.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители - Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме.

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