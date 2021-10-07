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Здоровье7 октября 2021 12:56

ПЦР или QR-код: один из воронежских кинотеатров ввел ограничения на вход из-за коронавируса

Они начнут действовать с 9 октября
Ярослав ИВАНОВ
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Кинотеатр "Левый берег" (Ленинский проспект, 1д) ввел для воронежцев ограничения на вход из-за коронавируса. С 9 октября попасть на киносеансы можно будет только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду о проведенной вакцинации. По справке о медотводе на прививку в кинотеатр не пустят, сообщили в кинотеатре. Зато дети могут пройти без ограничений.

В других воронежских кинотеатрах пока не ввели подобных предупредительных мер.

Напомним, коронавирус бьет рекорды очередной день подряд по суточному количеству заболевших. К утру 7 октября заразились 604 человека.