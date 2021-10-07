В Воронеже пропал бородатый мужчина с портфелем

На фото, предоставленном спасателям, Олег Моргун еще без бороды. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Со вторника, 5 октября, в Воронеже ищут 69-летнего Олега Моргуна. Пожилой мужчина около пяти часов вечера вышел из своего дома в Ленинском районе в магазин и до сих пор не вернулся. Дозвониться до него родственники тоже не могут. Телефон Олег Адамович взял с собой, но он сейчас недоступен.

Приметы Олега Моргуна: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Особая примета: борода. Был одет в серо-голубую джинсовую куртку, джинсы того же цвета и обут в черные туфли. Олег Адамович вышел из дома с портфелем.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Олег Моргун, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).