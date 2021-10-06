Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «На обновленной улице Острогожской высадят 473 дерева»

Фото - мэрия Воронежа

На улице Острогожской в Воронеже завершилась масштабная реконструкция. Итогом работы (а они начаты были в 2020 году) стала обновленная городская магистраль, проходящая через микрорайон Шилово – от улицы Теплоэнергетиков до поворота на плотину водохранилища. В довершение здесь высадят 473 дерева. Как отметил мэр Вадим Кстенин, этот участок должен стать удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов и местных жителей.

Деревья появятся по обеим сторонам улицы в ближайшие две недели. Здесь посадят трехметровые саженцы с закрытой корневой системой – липу мелколистную, клен остролистный, рябину обыкновенную, иву вавилонскую, каштан конский и даже яблоню Helen. Подрядная организация начала работы сегодня, 6 октября.

Мэр Воронежа заверил, что в дальнейшем ни один реконструируемый объект в городе не будет оставлен без озеленения, а вновь высаженные деревья – без необходимых уходных работ.

– Нужно не только наращивать финансирование на дополнительное озеленение, но и обеспечить его сохранность, тем самым сберегая и бюджетные средства – соответствующие поручения коллегам я дал, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Высадка саженцев (а они выращены в питомниках Воронежской области) ведется квартальным методом с максимально комфортным шагом – более 5 метров, чтобы уже весной они могли начать наращивать биомассу. Инженер ландшафтного дизайна Наталья Забугина отметила, что деревья за 5-7 лет многократно были пересажены, у них хорошая приживаемость (более 90%) и эстетичный вид. Например, декоративная яблоня украсит эту территорию, не перегрузив визуально, а только дополнив акцентами.

В дополнение по поручению главы города экологи проследят за тем, как зеленые насаждения будут расти и приживаться.

– Для обеспечения осенней влагозарядки деревья будут пролиты. Также их поставят на растяжки для снижения парусности. Основной уход будет уже в весенний период. Это, в первую очередь, полив, рыхление, внесение удобрений. В летний период также должен быть организован полив, особенно в жаркий период, – рассказала заместитель руководителя управления экологии Елена Уварова.

Также Вадим Кстенин дал поручение профильным управлениям мэрии не снижать планку требований к качеству посадочного материала и организаци