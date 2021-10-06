Прямая электричка до Дивногорья отправится в последний в этом году рейс

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Администрация воронежского музея-заповедника «Дивногорье» сообщила, что 16 октября прямая электричка из Воронежа совершит последний рейс. После этой даты желающие посетить заповедник смогут добраться по железной дороге только с пернесадкой в Лисках.

Субботние прямые рейсы по маршруту «Воронеж — Копанище» возобновятся теперь только весной, к началу нового туристического сезона.

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