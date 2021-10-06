В Воронеже ищут 38-летнего мужчину с татуировками

Ориентировка волонтеров

В Воронеже начали поиски пропавшего 38-летнего местного жителя Александра Джуплия. Мужчину последний раз видели 20 августа. После этого он перестал выходить на связь с родными. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 6 октября.

Александр Джуплий высокого роста – 195 см, спортивного телосложения. У него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Из особых примерт – многочисленные татуировки не теле.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или 112.