ГЖИ проконтролирует, как проверяют дымоходы в воронежских многоэтажках

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 1 октября этого года государственная жилинспекция Воронежской области будет контролировать исполнение требований по периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов газифицированных многоквартирных домов. Согласно закону, такие проверки должны происходить три раза в год: не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона. Дымоходы проверяют специализированные организации по договорам с УК. А вся информация о заключенных договорах и проверках должна размещаться в ГИС ЖКХ.

- При выявлении фактов отсутствия указанных договоров, в том числе на проведение работ по периодической проверке и ремонте дымовых и вентиляционных каналов, виновные должностные лица и организации будут привлекаться к административной ответственности, в отношении управляющих компаний будут организованы и проведены контрольно-надзорные мероприятия, - отметили в ГЖИ.