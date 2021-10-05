Под Воронежем в ТРЦ «Град» шестилетней девочке-аутистке запретили кататься на аттракционах

парка аттракционов ТРЦ "Град". Фото: другой источник.

В паблике «Мой и твой Воронеж» женщина из Белгородской области поделилась своими переживаниями по поводу неудачного посещения ТРЦ «Град». А точнее, его Парка аттракционов.

Шестилетняя дочка женщины хотела покататься на «Гусенице». Как обычно, хотела пройти туда вместе с папой. Девочка – аутист, не разговаривает и понимает не речь, а жесты. Однако, как утверждает ее мама, агрессивного поведения у ее ребенка никогда не было.

Но администратор, по словам женщины, узнав, что ребенок – аутист, вообще запретил кататься на любых аттракционах. Сослался при этом якобы на некое распоряжение руководства.

Гостья из Белгородской области предложила тогда уж честно написать, что детям-инвалидам аттракционы не доступны. В других городах, по ее словам, они с мужем благополучно катали дочку там, где в Воронеже это почему-то запрещено.

Представители Парка аттракционов по этому поводу дали пространный комментарий:

- На сегодняшний день к нам не поступало официального обращения по данному вопросу. Не зная от кого из посетителей поступил запрос в редакцию, мы не можем провести надлежащее служебное расследование.

При этом мы не отрицаем, что подобная ситуация - ограничение в допуске на катания в Парке аттракционов - могла иметь место. Оператор аттракционов вправе отказать в катании в целях обеспечения безопасности посетителя.

В соответствии с ГОСТ 33807-2016 «Безопасность аттракционов. Общие требования» и инструкциям по эксплуатации аттракционов, разработанными производителями, для допуска к катаниям на аттракционах существует ряд ограничений, таких как, возраст, рост, вес посетителя, состояние здоровья, физическое и психическое состояние.

Ограничения на использование аттракционов для отдельных категорий посетителей устанавливаются разработчиком (производителем), связаны с техническими характеристиками соответствующих аттракционов, не являются дискриминацией данных групп посетителей. Согласно действующему законодательству России, ответственность за жизнь, здоровье и организацию безопасного катания посетителей (совершеннолетних или несовершеннолетних) несет лицо, оказывающее услугу по катанию на аттракционах, т.е. администрация Парка аттракционов. В соответствии с действующей нормативной базой РФ, оператор аттракционов обязан проинформировать посетителей о правилах катания на аттракционах, а также предпринять все меры для обязательного соблюдения установленных правил, включая применение запрета и ограничений на катания на аттракционах. Катания под ответственность родителей запрещены законодательством РФ.

Ограничения в пользовании аттракционами доносятся до посетителей в виде правил посещения Парка и пользования аттракционом, размещенными в кассовой зоне и у входа.

Для нас безопасность посетителей важнее коммерческой выгоды. Мы не зарабатываем на том, где нарушаются нормы законодательства, и не оказываем услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Мы открыты к диалогу. Предлагаем посетителю обратиться к нам напрямую с целью детальной проработки ситуации.

При этом в комментарии не дано объяснение, чем могли помешать другим людям папа, катающийся с дочкой. Или он по весу не проходил?