В Воронежской области назначили двух новых районных прокуроров

Дмитрий Лесных. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

1 октября на должность прокурора Кантемировского района назначен Дмитрий Лесных. Ранее Дмитрий Викторович также работал на одной из руководящих должностей. Он был заместителем прокурора Богучарского района.

Дмитрию Лесных, 33 года, в прокуратуре он работает с августа 2012-го. Пять лет было помощником Россошанского межрайонного прокурора, с августа 2017 года стал заместителем прокурора Богучарского района.

Дмитрий Лесных женат, воспитывает сына.

А 4 октября заполнилась вакантная должность прокурора Подгоренского района. Местное надзорное ведомство возглавил 33-летний Александр Чертов. Ранее Александр Иванович работал заместителем прокурора Каширского района - с февраля 2018 года. Вообще в прокуратуре Александр Чертов работает с июня 2012 года. На первых порах он был помощником прокурора Нововоронежа. Так что, получается, что он осваивает уже третий район.