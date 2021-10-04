В Воронежской области в двух авариях погибли два водителя

Последствия ДТП в Терновском районе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 3 октября, в Воронежской области случилось два смертельных ДТП.

В 6.30 на 650 километре трассы «Дон» в Павловском районе 58-летний водитель «Тагаза», ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, врезался в ограждение посреди дороги. Машина после удара опрокинулась на бок. Водитель погиб на месте. Его 62-летняя пассажирка попала в больницу с тяжелыми травмами.

В Павловском районе после удара об ограждение дороги "Тагаз" опрокинулся на бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В 18.30 в селе Русаново Терновского района у дома № 21 на улице Свободы 49-летний местный житель, ехавший на «пятерке» с большой скоростью, утратил контроль над машиной. «Жигули» вынесло в придорожный кювет. Водитель получил тяжелые травмы и умер на месте ДТП.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этих аварий.