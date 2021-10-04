Воронеж оказался в ТОП-10 городов России, куда российские ученики хотят поехать всем классом

В Воронеже есть где погулять и на что полюбоваться в любое время года. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Аналитики российского сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели ко Дню учителя, 5 октября, опрос в соцсетях о том, куда лучше всего поехать с классом осенью в России.

В ТОП-10 рейтинга в итоге попал Воронеж. Столица Черноземья заняла восьмое место. Туда захотели поехать на осенние каникулы 3 процента участников опроса. Столько же желают побывать на экскурсии в Волгограде и Екатеринбурге.

Ну а лидером составленного рейтинга стал Калининград. Туда хотят поехать осенью 21 процент участников опроса. Второе место заняла Казань - 18 процентов. Третьим стал Севастополь (15%). Он обогнал даже такие Мекки отечественного туризма как Санкт-Петербург (12%), Москва и Сочи (по 9%). Наравне со столицами России и Олимпиады-2014 голосов участников опроса достаточно неожиданно набрал Великий Новгород.