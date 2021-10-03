В Воронеже на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик

Следователи работают на месте трагедии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В воскресенье, 3 октября, жуткой трагедией обернулся пожар в одном из частных домов на улице Нестерова Советского района. Огонь вспыхнул около 10.50. На место ЧП приехали четыре пожарные машины. Пламя тушили 16 сотрудников МЧС. Пожар ликвидировали в 11.33. К тому времени у дома полностью сгорела крыша.

Внутри дома нашли тела двух мужчин 34 и 66 лет и пятилетнего мальчика. По предварительным данным, они отравились дымом. В больницу увезли 74-летнюю женщину, получившую ожоги.

В больницу увезли 74-летнюю женщину, получившую ожоги. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (максимальное наказание – четыре года лишения свободы).

- Наши работники провели осмотр места ЧП, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти погибших и пожаро-техническая для того, чтобы выяснить, почему загорелся дом. Кроме того, наши сотрудники допрашивают свидетелей ЧП, – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.