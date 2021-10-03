В Воронежской области нашли пропавшего трехлетнего мальчика

В Следственном комитете сообщили, что жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает. Фото: из архива «КП»

Вечером в субботу, 2 октября, ЧП случилось в селе Владимировка Лискинского района. Трехлетний Малхас Т. около 18 часов вышел со двора дома на улице Подгорной и пропал.

Ребенка искали всем селом, а также волонтеры-поисковики, полицейские, сотрудники Следственного комитета, кинологи, водолазы. Прочесывали все заросли, лес, осматривали заброшенные здания, колодцы. В поисках использовали беспилотники.

К счастью, мальчика нашли около двух часов ночи. Волонтеры-поисковики отряда "Лиза Алерт Воронеж" сообщили, что мальчика обнаружили спящим в двух километрах от дома в овраге. Одет ребенок был неплохо - в куртку. Но учитывая то, что ночи сейчас холодные, успели вовремя, иначе он мог бы и замерзнуть.

- Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.