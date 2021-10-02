Житель Воронежской области потерял более 500 тысяч, пытаясь купить несуществующие акции

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Житель Лискинского района попытался через интернет стать акционером и потерял более полумиллиона рублей. Вместо вложения в нефтегазовую компанию, 34-летний мужчина перевел деньги аферистам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка в субботу, 2 октября.

Мужчина через интернет-сайт, который обещал крупные проценты от биржевой торговли при покупке акций российских нефтегазовых компаний, решил увеличить свой доход. Он позвонил по указанному номеру и оставил заявку. После этого с ним связались мошенники и сообщили, что брокеры зарабатывают на их акциях по 400% годовых, поскольку нефть и газ растут в цене постоянно.

Злоумышленники пообещали ему минимум 100% годовых. Мужчина поверил и за неделю перевел мошенникам 519 тысяч рублей. Деньги он снял со своих счетов, а недостающую сумму занял у знакомых.

Когда потерпевший захотел вернуть деньги, мошенники сообщили ему, что для этого необходимо внести такую же сумму на вклад, а узнав, что у заявителя нет денег, предложили оформить кредит.

Осознав, что его обманули мужчина обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».