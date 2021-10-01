Под Воронежем пьяный мужчина едва не задушил пенсионерку, отобрав у нее семь тысяч рублей

Ориентировка на розыск подозреваемого незамедлительно была передана всем дежурным нарядам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне около 9:00 в селе Лосево в дом пенсионерки проник ее сосед. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил женщину за одежду и начал ее душить, требуя, чтобы она дала ему деньги.

Услышав отказ, злоумышленник толкнул потерпевшую, после чего она упала на пол. Затем он схватил табурет и замахнулся им на нее, при этом продолжая требовать деньги.

В очередной раз, получив отрицательный ответ, налетчик решил самостоятельно найти сбережения соседки: кошелек с семью тысячами рублей лежал на столе. Взяв деньги, мужчина скрылся.

Но долго находиться в бегах он не смог. Ориентировка на розыск подозреваемого незамедлительно была передана всем дежурным нарядам.

- 42-летнего грабителя задержали на одной из улиц районного центра, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

У него нашли часть похищенных денег. Мужчина успел приобрести алкоголь и оплатил дорогу до Павловска.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой» ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.