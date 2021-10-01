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Общество1 октября 2021 13:36

В Воронеже перенесут остановку «Детский мир»

Точку также переименуют
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже собираются перенести остановку «Детский мир» на ул. Плехановской. Новый остановочный павильон расположат у Дома архитектора и также переименуют остановку. Как отметили в мэрии, перенос остановочной площадки на несколько метров позволит рассредоточить поток транспорта между светофорами, что должно сказаться на сокращении заторов.

Когда появится новая «умная» остановка с бесплатным Wi-Fi, интерактивным информационным табло и розеткой для зарядки мобильного телефона, пока неизвестно, об этом сообщат дополнительно.