В Воронеже перенесут остановку «Детский мир»

В Воронеже собираются перенести остановку «Детский мир» на ул. Плехановской. Новый остановочный павильон расположат у Дома архитектора и также переименуют остановку. Как отметили в мэрии, перенос остановочной площадки на несколько метров позволит рассредоточить поток транспорта между светофорами, что должно сказаться на сокращении заторов.

Когда появится новая «умная» остановка с бесплатным Wi-Fi, интерактивным информационным табло и розеткой для зарядки мобильного телефона, пока неизвестно, об этом сообщат дополнительно.