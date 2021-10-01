Ани Лорак споет воронежцам лучшие хиты

.

В Воронеж, наконец, приедет Ани Лорак. Концерт звезды планировался 10 марта, но был перенесен из-за коронавируса на 14 октября.

Дива покажет в Event-Hall новую концертную программу The Best. Название говорит само за себя: концерт состоит из лучших хитов и всеми любимых песен, а также премьер из нового альбома, релиз которого состоялся совсем недавно.

Голос Ани Лорак способен перевернуть сознание и вернуть веру в себя, а ее искренность не оставляет равнодушным никого. Сочетание качественной музыки, живого звука, завораживающих хореографических постановок и оригинальных костюмов, мощного голоса и невероятной красоты - все это ждет воронежцев на предстоящем шоу.