Увеличилось число пострадавших в аварии с микроавтобусом под Воронежем

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Правоохранители уточнили количество пострадавших в массовой аварии в Каширском районе, которая произошла 30 сентября в 11.05 на 567 км автодороги М-4 «Дон». В больницу попали все-таки два человека, а не один, как сообщалось ранее.

Напомним, 27-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит», следовавший по маршруту «Семилуки-Петропавловка» (в салоне находилось 14 человек), врезался в «Хендэ Грета». Легковушку от удара отбросило на «Ниссан Мурано», который остановился на проезжей части после попадания в него фрагмента лопнувшего колеса от проезжающего мимо грузовика.

В результате ДТП травмы получили пассажиры «Хендэ Грета» - 60-летняя женщина и 59-летний мужчина.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.