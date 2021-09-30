Простоявший 20 лет на площади Ленина в Воронеже забор начали демонтировать

В Воронеже начали демонтаж забора, который располагается возле дома №6 на площади Ленина. Ограждению уже более 20 лет. Об этом сообщили 30 сентября в Telegram-канале «Город и транспорт».

В мэрии Воронежа прокомментировали ситуацию.

– Демонтаж ограждения и навеса у строящегося дома ведется в целях комплексного благоустройства тротуарной части – в продолжение работ, которые строительная компания за свой счет проводит у соседнего жилого дома, – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Во время работ также вырубят три дерева: одну совсем сухую липу и еще две усыхающих. В профильном управлении уже выдали пробочные билеты. Компания, которая ведет строительство элитного дома, высадит одно дерево, а по двум другим выплатит компенсацию.