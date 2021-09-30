В Воронеже накрыли банду наркодилеров, с которыми расплачивались криптовалютой

Фото - ГУ МВД по воронежской области

В Воронеже завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали двое парней и две девушки, распространявшие наркотики через тайники-закладки и получавшие криптовалюту за сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 30 сентября.

Наркоторговлей промышляли 21-летний воронежец и его 20-летний приятель, а также их знакомые девушки, 22 и 23 лет. В тайники-закладки они рассовывали вещества синтетического происхождения. За это получали вознаграждение в виде криптовалюты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля в тайниках и при личном досмотре у них изъяли около 70 граммов запрещенных веществ. Как показала экспертиза – примерно 150 доз.

О местах, где хранились оптовые партии наркотика, злоумышленники узнавали от неустановленных соучастников в программе-мессенджере. Как правило, это были участки, прилегающие к федеральной автодороге М-4 «Дон».

В отношении преступной группы возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере». Оно направлено в Коминтерновский районный суд для рассмотрения. Фигурантам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.