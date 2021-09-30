Воронежцы пожаловались на реку кипятка во дворе многоэтажки

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Запуск отопления обернулся коммунальной аварией. Во дворе дома № 26 по улице Владимира Невского утром 30 сентября лопнула труба системы отопления и кипяток хлынул из-под асфальта на дорогу. Об этом "Комсомолке" сообщили местные жители, они прислали в редакцию фото.

Сейчас горячую воду из затопленного колодца откачивает трактор. Аварийная бригада выясняет масштабы порыва на теплотрассе. Скорее всего, в ближайшие дни жильцам дома отопление не дадут.

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