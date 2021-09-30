Полицейские выясняют личность пешехода, попавшего под колеса "Хонды" в Воронеже

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Беговой, которое произошло в среду около 17.30 у дома №12. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Хонда HR-V», двигаясь по улице Беговая со стороны Карпинского, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.

Полицейские устанавливают личность пострадавшего и все обстоятельства ДТП.

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